Wingly, app che permette di volare in sharing economy: da Londra alla Francia a 80 euro

LONDRA – Volare in sharing economy è possibile grazie a Wingly, una nuova app tedesca, che collega utenti a piloti privati disposti a offrire voli a prezzi incredibilmente bassi: viaggiare per l’ Europa non sarà più un problema di denaro o di lunghe liste d’attesa.

Un volo da Londra a Le Touquet, nella Francia settentrionale, costa 80 euro, decollare da Cannes per raggiungere Maiorca, 150 euro. A metà strada tra Uber e Blablacar, è facile da utilizzare: si accede al sito, si sceglie on line la città di partenza e quella di destinazione (oppure si sceglie da una lista di voli attivi e disponibili) e si parte, spiega il Daily Mail. Attualmente, i viaggi più richiesti comprendono una fuga in spiaggia da Linz, Austria, alla località balneare di Mali Lošinj, in Croazia per soli 193 euro e una pausa relax in città da Monaco di Baviera a Salisburgo, soli 48 euro.

Venezia è ugualmente una destinazione molto richiesta, con voli disponibili dall’Austria e dalla Repubblica Ceca a partire da 93 euro, scrive ancora Daily Mail. E per chi è stufo della fila per l’Eurostar, ci sono molti voli da Londra al Belgio, il più economico a Ostenda, per 120 euro. Attualmente, l’app offre oltre 3.000 voli in città di tutto il Regno Unito e in Europa, e sta aprendo percorsi nei Caraibi. L’app ha reso felici anche i piloti privati che per mantenere la licenza devono volare regolarmente un certo numero di ore all’anno e in più ci guadagnano. Se un viaggio non è al momento disponibile, l’app consente di richiedere dei voli: i piloti rivedono le liste e se il percorso proposto va bene anche a loro, entrano in contatto con il passeggero.