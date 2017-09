ROMA – Antonio Razzi “show” a L’aria che tira su La7. Prima il senatore di Forza Italia ha ammesso di non leggere i libri di Dacia Maraini perché “glielo dico da amico: non ho tempo”, poi il consueto strafalcione grammaticale “magari saprei scrivere come lei”. Quindi ha spiegato le sue idee per risolvere la crisi nordcoreana e convincere il dittatore Kim Jong Un a fare un passo indietro. “A muso duro non serve a niente, gli parlerò da amico”, le parole di Razzi.