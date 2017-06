Aquila 100, il super-drone che vede tutto: individua un uomo nel bosco a 10 km VIDEO

ROMA – Aquila 100 è un super drone capace di intercettare eventuali missili ostili in arrivo. Unico in Europa, la sua realizzazione è costata più di un milione di euro di tecnologia israeliana. Aquila 100 è in servizio sulle navi e sulla striscia di Gaza ed è stato messo a sorvegliare dighe, porti e ferrovie, stadi e centri abitati.

Il super drone è capace di fare cose che i droni di oggi non si possono permettere. Aquila vede nitidamente a 10 o 12 chilometri di distanza un uomo nascosto in un bosco, di giorno e di notte, ed è in grado di rilevare le impronte delle mani a 10-12 km di distanza.

Si tratta di un servizio di intelligence più che un drone. Scrive Il Corriere della Sera che pubblica anche un video

“Una volta che lo ha agganciato e trasformato in preda con il mirino che da blu si fa verde, lo segue, capisce se è armato o no, e con una combinazione di termocamera più diabolici sensori è in grado di rilevarne l’impronta della mano lasciata sulla corteccia di un albero. Inoltre, e qui emerge un ulteriore punto di forza, Aquila può restare in volo anche un mese di fila, basta mettere la benzina nel generatore montato sul pick-up a terra, perpendicolare sotto di lui. Per capire meglio, quelli acquistati dall’Italia a suon di euro e in uso a militari e forze dell’ordine, stanno in volo poco meno di 15 minuti, poi devono rientrare alla base. Quando, ed è successo già più volte, alla base nemmeno ci tornano perché precipitano (…)”.

“A portare in Italia il super drone è stato Ugo Vittori, titolare dell’agenzia di investigazioni Eagle Keeper di Bologna, ex poliziotto della squadra mobile, investigatore vecchio stile, baffoni e capelli lunghi, oggi leader dell’antifrode applicata alle assicurazioni. Suo l’investimento, con partnership della israeliana Sky Sapience e del Centro costruzioni di Domenico Beccidelli, l’uomo che con la sua testardaggine ha salvato l’aereo di Stato del Presidente Sandro Pertini destinato alla distruzione. Aquila 100 l’hanno visionato già polizia e carabinieri, questa notte la Guardia di Finanza, e pochi giorni fa persino i gruppi di élite dell’esercito. ‘Mai visto niente di simile’, ha detto un ufficiale del Tuscania. Espressione pronta a ripetere anche l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile che ha deciso di partecipare al progetto proprio dopo avere testato le qualità del quadricottero”.

“Le prefetture di Bologna e Modena stanno trattando per impiegarlo a protezione dei concerti dei Depeche Mode e di Vasco Rossi, si vedrà (…)”.