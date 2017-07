Attentato terroristico, cosa fare, come reagire: il video del governo inglese

LONDRA – Due anni dopo l’attentato terroristico in Tunisia sulla spiaggia di Sousse costato la vita a 30 cittadini britannici, il governo di Londra diffonde un video in cui spiega come si deve reagire in casi analoghi.

Si tratta di un breve filmato in cui si illustra nei dettagli come ci si deve comportare nel caso di un attentato ad un resort o ad un altro luogo di vacanza. Il primo consiglio è: “corri”. Corri più lontano che puoi non appena senti degli spari. Lascia tutto: borse o altro. Mettiti in fuga e chiama la polizia solo quando sei arrivato in un luogo sicuro.

Ma se non riesci a correre, allora cerca riparo in un posto in cui i terroristi non possano raggiungerti. Chiuditi o meglio barricati in una stanza e allontanati dalla porta, nel caso gli attentatori sparino per colpirti. Non fare rumore e spegni la suoneria e la vibrazione del cellulare. E quando arriveranno le forze speciali per liberare eventuali ostaggi o persone che si sono riparate da qualche parte, alza le mani e tienile bene in vista: loro non sanno chi sono gli attentatori, per cui un qualunque movimento sospetto potrebbe spingerli a reagire.