ROMA – Durante la puntata di lunedì di Forum, la Conduttrice Barbara Palombelli annuncia la morte dell’avvocato di Giancarlo Tulliani, Titta Madia, e si commuove. “Era legato alla mia famiglia, per me come un fratello” dice la conduttrice parlando del celebre avvocato. Corriere Tv pubblica il video.

L’avvocato Titta Madia è morto a Roma all’età di 70 anni. Era uno dei più noti penalisti della capitale, zio della ministra Marianna Madia. L’avvocato è stato protagonista in numerosi processi seguiti con grande attenzione dai media. Ha difeso, tra gli altri, Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, il generale Nicolò Pollari, Clemente Mastella e Salvatore Parolisi.

Madia è stato anche legale della Margherita nella vicenda delle presunte appropriazioni dell’ex tesoriere Luigi Lusi e, ultimamente, seguiva, come difensore della famiglia Tulliani, gli sviluppi dell’inchiesta su una vicenda di riciclaggio riconducibile al Re delle slot Francesco Corallo.