“Chi L’ha visto”, Federica Sciarelli ai parenti di uno scomparso: “Romperemo noi il vetro di quell’auto” VIDEO

ROMA – A “Chi l’ha Visto” si parla della scomparsa di Pasqualino La Porta. Nonostante il ritrovamento della sua auto nessuno l’ha aperta per cercare indizi. La conduttrice Federica Sciarelli, in diretta dice in diretta: “Quell’auto va aperta, è passato troppo tempo e se ciò non avverrà lo faremo noi. La macchina è vostra e se serve rompiamo il finestrino”.

In collegamento dagli studi di Napoli c’è l’ex moglie di Pasqualino La Porta, l’uomo scomparso da Ariano Irpino martedì scorso, e sua figlia Amanda. La Sciarelli invita in questo modo gli inquirenti ad intensificare le ricerche del 48enne irpino. L’auto dell’uomo scomparso, una vecchia Fiat Punto, non è stata aperta né ispezionata, nonostante sia stato anche il Prefetto a chiederlo ai carabinieri.

Nel corso della trasmissione, è stata ripercorsa dettagliatamente l’intera vicenda e lanciato un nuovo appello a Pasqualino. L’uomo potrebbe essersi allontanato volontariamente. Per questo sua moglie chiede in trasmissione: “Se non vuoi ritornare lo capiamo, ma facci sapere che almeno stai bene. Solo questo conta per noi”.

La speranza è che nelle prossime ore le ricerche possano essere finalmente intensificate (video Corriere Tv).