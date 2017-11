ROMA – Luigi Di Maio preso di mira sui social per una gaffe sulla Russia: ma non ha mai detto quella frase. Al Tg1 secondo molti avrebbe detto: “La Russia un paese del Mediterraneo”. Ma non è così. Di Maio infatti dice “diventare interlocutore di tanti paesi del Mediterraneo, come la Russia”. Intendendo come già fa la Russia.

Luigi Di Maio è tornato in Italia “molto soddisfatto” del suo viaggio negli Stati Uniti soprattutto per l’opportunità che ha avuto “di sfatare qualche mito” e qualche “leggenda metropolitana” sui 5 Stelle che avevano varcato l’Atlantico. Ma non tutto sembra così chiaro. E’ lo stesso candidato premier del Movimento ad augurarsi nuovi incontri con il dipartimento di Stato Usa “soprattutto per chiarire tutte le nostre linee di politica estera e avere la possibilità di confrontarci sui punti in cui possiamo avere delle perplessità”.