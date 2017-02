Disco volante su pista della Nasa? Le immagini da Google Earth su YouTube

ROMA – I cacciatori di Ufo hanno fatto una strana scoperta su Google Earth: dalle immagini satellitari è possibile vedere un oggetto circolare sulla pista della Nasa a Los Angeles.

L’oggetto, parcheggiato nel quartier generale americano per le missioni esplorative su pianeti e asteroidi, sembra agli ufologi proprio un disco voltante, motivo per il quale sono portati a credere che in realtà la sede della Nasa sia stata designata per la custodia delle navicelle spaziali catturate.

Su YouTube, la pagina UFOmania – The truth is out there, confrontando le immagini del satellite, ha notato che dal 2014 l’oggetto si è spostato: prima era posizionato nella zona verde, ora sulla pista.