WASHINGTON – “Abbiamo lanciato 59 missili sull’Iraq”, dice sicuro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervistato da Maria Bartiromo per Fox Business. La giornalista lo guarda perplessa e poi lo corregge: “Forse volevi dire la Siria”. La gaffe ormai è fatta, ma Trump si riprende subito: “Certo, la Siria”, prova a rimediare.

L’episodio arriva durante un’intervista al presidente Trump sull’attacco lanciato dagli Stati Uniti alla base aeronautica militare di al Sharyat, in Siria, che rappresenta il primo vero attacco americano contro il regime di Assad. Trump disinvolto racconta di aver annunciato lui stesso al presidente cinese Xi Jinping, che era suo ospite, mentre gustavano una torta deliziosa al cioccolato.

Il presidente allora si loda del suo savoir faire e di come ha annunciato al suo ospite di aver lanciato “59 missili verso l’Iraq”. La giornalista però nota subito la gaffe e così fa notare al presidente che forse intendeva la Siria. Lui si corregge, ma ormai il danno è fatto. Su Twitter si è scatenata l’ironia degli utenti, con chi sottolinea come Trump ricordasse la deliziosa torta che stava mangiando, ma non quale paese avesse attaccato.

Trump remembers details of cake he was eating while launching missiles, but not which country he was attacking. pic.twitter.com/TYfqXXDeCZ

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 12 aprile 2017