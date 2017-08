DUBAI – Ancora un incendio in un grattacielo di Dubai: un rogo ha colpito domenica 6 agosto un alto palazzo residenziale nella città degli Emirati Arabi Uniti. Un incendio che segue di pochi giorni quello della Torch Tower di venerdì scorso.

I vigili del fuoco hanno evacuato la Tiger Tower, nella Marina di Dubai (lo stesso quartiere della Torch Tower) e sono al lavoro per domare le fiamme. Per ora non si hanno notizie di feriti o vittime.