Emma Marrone torna ad “Amici”: Maria De Filippi le legge una lettera, lei si commuove VIDEO

ROMA – Emma Marrone torna ad “Amici” e Maria De Filippi le legge una lettera. La cantante salentina si commuove in diretta. Il video lo posta Corriere Tv. La scena andrà in onda nelal puntata di domani, sabato 22 aprile. Maria De Filippi le legge la lettera in cui la ringrazia per aver accettato il suo invito, descrivendola come una persona buona di cuore, umile e sempre pronta ad aiutare chi si trova in difficoltà.

Emma prende il posto di Morgan che ha lasciato la trasmissione. La presentatrice ha sostenuto di non aver potuto fare nulla per fermare liti, accuse e teorie persecutorie. Dal canto suo Morgan non poteva non avere l’ultima parola e si è detto dispiaciuto per la conclusione della sua esperienza nel talent show: “La lite coi ragazzi era una sceneggiatura, l’hanno usata per linciarmi”, ha accusato via Facebook.