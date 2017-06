Enrico Mentana in collegamento con Paolo Celata, ma lui non sente: “Scena patetica” VIDEO

GENOVA – Enrico Mentana si collega con l’inviato Paolo Celata a Genova per intervistare il neo-sindaco Marco Bucci, del centrodestra, ma Celata non sente nulla, continua a parlare come se non fosse in diretta, e ad un certo punto il direttore del Tg7 commenta: “Che scena patetica”.

La scena, rilanciata da diversi media web, è andata in onda durante la maratona del telegiornale di Mentana per i risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali 2017.

Ad un certo punto, a risultati ormai definiti, Mentana ha provato a collegarsi con Celata, inviato in quella che era fino a ieri una roccaforte della sinistra, ma qualcosa nel collegamento è andato storto. “Celata mi senti?” ha domandato a più riprese il direttore. Invano. E ad un certo punto ha commentato: “È una scena patetica. Ma Celata è simbolo di queste cose”.

(Di seguito il video di Corriere.it)