BRIATORE SULLE DONNE: "MEGLIO LAVORINO ALTRIMENTI..."

MILANO – In occasione di un incontro a “Il tempo delle donne”, evento organizzato a Milano dal Corriere della Sera, Flavio Briatore spiega la sua idea di parità tra uomo e donna. La sua idea di femminismo, come mostra il video di Repubblica.tv, è chiarissima: “Giusto che la donna lavori, altrimenti rompe i maroni”.

L’imprenditore piemontese ha poi sul rapporto con suo figlio Nathan Falco che ha 7 anni: “Io gli parlo come a una persona adulta, non come a un bambino. E lui mi dà consigli. L’altro giorno eravamo a Montecarlo in un locale che abbiamo appena lanciato e mi ha detto: ‘Papà ma è pieno di gente, perché non teniamo aperto più a lungo?'”