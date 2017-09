ROMA – “E’ giusto che la donna lavori anche perché altrimenti ha solo motivo di romperti i maroni dal mattino alla sera invece una che lavora e ha i figli diventa più sicura e matura. Tutto un altro rispetto”. Flavio Briatore è intervenuto al Tempo delle donne, evento organizzato dal Corriere della Sera e ha parlato anche del figlio Nathan Falco, 7 anni, avuto da Elisabetta Gregoraci: “Io gli parlo come a una persona adulta, non come a un bambino. E lui mi dà consigli. L’altro giorno eravamo a Montecarlo in un locale che abbiamo appena lanciato e mi ha detto: Papà ma è pieno di gente, perché non teniamo aperto più a lungo?”.