ROMA – Il “Coming out” dello youtuber concorrente della trasmissione Pechino Express in coppia con la truccatrice Alice Venturi. “Ho deciso di raccontarvi in questo video delle cose che, forse, non sapete di me”. A parlare è Guglielmo Scilla, star del web ma più famoso con il nome d’arte di Willwoosh.

Il giovane ha deciso di dichiarare la sua omosessualità nell’ultimo video pubblicato in Rete intitolato appunto “Coming out”. Willwoosh pubblica i suoi filmato su YouTube dal 2009 ed ha circa 750mila iscritti al suo canale. Nel filmato elenca le dieci cose che ama e che detesta. E tra le dieci cose, con una semplicità disarmante, fa capire chiaramente di essere gay.