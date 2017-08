ALTRINCHIAM – “Ho registrato la voce di un fantasma“. A dirlo è il ghostbuster inglese Sean Reynolds, 33 anni, convinto di aver “catturato” in un video una presenza paranormale che si aggirerebbe in un vecchio tribunale di Altrincham (Greater Manchester, Inghilterra).

Come si legge sul Daily Mail, l’uomo ritiene che a parlare sia una donna, forse una persona condannata a morte ingiustamente nei secoli passati. Reynolds è arrivato a tali conclusioni perché lo spirito urlerebbe continuamente due parole: “I never“, (Io mai), un riferimento al fatto che è stata punita per qualcosa che non ha fatto. Effettivamente nel filmato fornito dall’acchiappa fantasmi la voce si sente, ma non vi è alcuna prova scientifica che dimostri la veridicità di quanto affermato da Sean. In altre parole…potrebbe essere chiunque a ripetere quella frase. Non la pensa così l’autore del video:

“Forse è lo spirito di qualcuno che è stato condannato a morte, durante il periodo in cui l’edificio veniva usato come un tribunale e che ancora supplica la sua innocenza. Quando ho sentito cosa ha detto il fantasma, ho tremato per l’eccitazione e sono rimasto sconvolto perché ero entrato in comunicazione vocale diretta con uno spirito. Io ero l’unica persona sul posto e questa voce proveniva dalla stessa zona in cui mi trovavo, doveva essere uno spirito”.

Sean ha iniziato ad appassionarsi al mondo paranormale quando aveva 15 anni e si svegliò nel bel mezzo della notte perché un presunto fantasma gli avrebbe fatto visita nella notte, sedendosi alla fine del suo letto. Indossava una giacca Lumberjack e accarezzava il suo cane. Sean ha detto: