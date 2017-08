ROMA – “Se ci saranno le coperture finanziarie questa società avrà fatto un lavoro straordinario…” questa la frase, pronunciata in diretta su Sky da Ilaria D’Amico, che ha fatto infuriare il Milan. Tanto che la società rossonera ha scelto il silenzio stampa nei confronti di Sky.

“Non sentiremo Montella, e questo devo dire che ci dispiace molto, anzi mi dispiace molto, perché è qualcosa che mi riguarda personalmente – ha poi detto in diretta Ilaria D’Amico -. Ci è stato comunicato dal responsabile comunicazione, Fabio Guadagnini, nostro ex collega, che le mie parole li hanno fatto risentire. Io ho detto che se ci saranno le coperture finanziarie questa società avrà fatto un lavoro straordinario. Inutile dirvi che questa decisione si commenta da sola. Io continuerò a esprimere idee, senza pregiudizi. Soltanto sottolineiamo da giornalisti alcune perplessità che sono emerse, come già successo in altre situazioni e per altri club. Quello che Sky sport vuole raccontare è l’idea di supportare la serietà degli investimenti e la possibilità di tornare grandi”.