Inghilterra: autocarro schiaccia furgone VIDEO

LONDRA – Un video scioccante ripreso da una dashcam, nel momento in cui un furgone è rimasto schiacciato da un autocarro che ha perso il controllo e si rovesciato in curva: un terribile incidente che provocato la chiusura di una strada per sette ore.

Nel video, girato sulla carreggiata a due corsie vicino Hollingbourne, Kent, si vede un furgone dietro un mezzo pesante bianco.

Il furgone cerca di superare il veicolo che ha davanti e che invece inizia pericolosamente a sbandare, fin quando non si piega completamente su un fianco schiacciando il furgone blu.

Dopo la terribile collisione, tra una nuvola di fumo e polvere, si vede il furgone quasi interamente schiacciato ma nessuno, miracolosamente, è rimasto seriamente ferito, scrive il Daily Mail.

Da quando è stato postato online il video ha totalizzato 20.000 visualizzazioni ma alcuni utenti hanno rivolto delle critiche agli automobilisti che sembrano proseguire oltre l’incidente e non offrire aiuto.

“Nessuno sembra intenzionato a dare una mano e ti dispiace quando vedi un furgone in quelle condizioni. Mi stavo preparando al peggio”, scrive un anonimo utente, mentre un altro commenta:”Nessuno si è fermato, al di fuori del conducente di camion, tutti troppo impegnati per fermarsi e prestare assistenza”.