Isola dei Famosi. Andrea Marcaccini espulso, gaffe Marcuzzi: “Queste sono le regole del Grande Fratello” VIDEO

ROMA – Alessia Marcuzzi spiega i motivi dell’espulsione dall’Isiola dei Famosi di Andrea Marcaccini. Il modello non ha avvertito Mediaset di avere una pendenza penale. Ad averlo denunciato per violenza è la ex fidanzata, Daniela De Cosio De Jesus. Marcaccini non ha informato Mediaset e Magnolia, la società di produzione, di avere questa pendenza penale e per questo ha dovuto lasciare l’Honduras.

Nella puntata di lunedì in onda su Canale 5, la conduttrice ha un lapsus: “Queste sono le regole del Grande Fratello” e sui social si scatena l’ironia. La Marcuzzi si è confusa con l’altro reality da lei condotto.

L’Isola dei famosi è al dodicesimo atto. “Sarà in versione antropologica, si studierà la specie umana dalla fase primitiva a quella più evoluta”. Così Alessia Marcuzzi aveva sintetizzato le novità della nuova edizione del reality show, cominciata lo scorso 30 gennaio su Canale 5.

I naufraghi, che lotteranno per la sopravvivenza televisiva in quel di Cayo Cochinos, partiranno dall’isola Primitiva per approdare – prova dopo prova – all’isola delle Caverne, a quella del Fuoco, dei Metalli, fino al ritorno alla civiltà. Nel cast anche Giulio Base, Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, Raz Degan, Nathalie Caldonazzo e Eva Grimaldi, il rapper Moreno e il chirurgo estetico Giacomo Urtis (video Corriere.it).