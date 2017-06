Italia-Spagna Under 21, Federico Bernardeschi piange dopo la sconfitta VIDEO

ROMA – L’Italia si è arresa per 3-1 in semifinale contro la Spagna agli Europei Under 21. Una sconfitta che ha fatto scoppiare in lacrime Federico Bernardeschi.

Abbiamo disputato un buonissimo primo tempo, nel secondo hanno cominciato a prendere un po’ il sopravvento. È normale che abbia influito il cartellino rosso in queste partite che si giocano sul filo del rasoio”. Gigi De Biagio, c.t. dell’Italia Under 21 eliminata dalla Spagna in semifinale all’Europeo di categoria, è amareggiato ma allo stesso tempo sottolinea la grande prova dei suoi fino all’espulsione di Gagliardini. “Loro già palleggiano molto bene, figurarsi con l’uomo in più – ha detto Di Biagio ai microfoni di Rai Sport -. È diventato tutto più semplice per loro. I ragazzi sono stati fantastici, è normale che da parte mia ci fosse la voglia e la consapevolezza di poter arrivare in fondo, non potevo chiedere di più. Il futuro? Non è un problema di contratto, quello era l’ultimo dei problemi. Rimpianti? Zero, abbiamo centrato l’obiettivo di rilanciare il calcio italiano. È mancata la ciliegina sulla torta di vincere l’Europeo, ma il nostro lavoro è stato molto buono”.