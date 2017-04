Luca e Paolo a Dimartedì (La7) 18 aprile: #VirginiaRatti, campagna della Raggi per i topi di fogna…

Luca e Paolo a DiMartedì (La7, Giovanni Floris) iniziano la loro copertina del 18 aprile 2017 con Virginia Raggi: “Aderisci anche tu alla campagna del sindaco di Roma Virginia Raggi per la difesa dei topi di fogna (#virginiaratti), delle pantegane metropolitane: tieni una città nella m… vivibile anche per loro”.

Poi continuano con Pierluigi Bersani: “è uscito dal Pd”, “non me ne sono accorto”; “ha fondato un partito, il Dp, Democratici e Progressisti”, “non me ne sono accorto”; “ma poi ha cambiato nome, lo ha chiamato Mdp”, “mortacci del Pd?”, “No, articolo 1, Movimento democratici e progressisti”; “Posso dire una cosa: non me ne sono accorto”.

Poi passano al Movimento 5 Stelle e al caso delle firme false: “Oggi altri tre parlamentari dei 5 stelle si sono dimessi: si chiamano Mario Rossi, Mario Rossi e Mario Rossi”. “Festa in casa 5 Stelle, Di Battista ha annunciato che presto diventerà padre”, “È la prima cosa che farà senza l’aiuto di Grillo”. “Di Maio ha detto che i negozi aperti la domenica rovinano le famiglie”, “io pensavo fosse mandare le foto del mio pisello alla persona sbagliata”.

“Se Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si unissero supererebbero il Movimento 5 Stelle nei sondaggi”. “Si, ma Salvini ha paragonato il centrodestra alla Famiglia Addams”. “Ha paragonato il centrodestra a un gruppo di mostri, con delle strane idee in testa e che vogliono spaventare tutti”. “Secondo me è stato troppo duro. Con la Famiglia Addams”.

Poi passano alla politica internazionale. “In Turchia Erdogan ha vinto il referendum”. “Quindi i turchi, come promesso, abbandoneranno per sempre la politica”. “E poi c’è questa contesa – che sta tenendo tutti col fiato sospeso – fra un pazzo con dei capelli assurdi e una superpotenza dittatoriale…” “Morgan contro Maria de Filippi?”