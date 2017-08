BORGO EGNAZIA (BRINDISI) – Madonna torna in Puglia per le sue vacanze estive e all’ormai solito (per lei) Borgo Egnazia si esibisce in una pizzica.

E’ stata la stessa popstar americana a postare il video della sua performance su Instagram. Qui Louise Veronica Ciccone ha portato tutti i suoi figli, comprese Stelle ed Estere, di recente adottate in Malawi.

Madonna ha voluto intorno a sé la famiglia per festeggiare il suo cinquantanovesimo compleanno e ha festeggiato a suon di pizzica. Un omaggio a “Life, love, music, dance, familia”, come la popstar ha scritto a corredo del video pubblicato su Instagram.

Nel filmato si vede Madonna, che indossa un vestito in pizzo nero fiorato, ballare freneticamente davanti ad alcune decine di spettatori.

L’artista statunitense è arrivata in Puglia la sera del 13 agosto con un jet privato e, come lo scorso anno, si trova ora nella struttura ricettiva Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi. Questa volta con lei ci sono anche Stella ed Esther, le due gemelline del Malawi che ha adottato.