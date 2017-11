ROMA – “Mamma ho perso l’aereo” uscì nel 1990 e divenne il film commedia con maggior incasso di tutti i tempi, sia negli Stati Uniti sia in tutto il mondo, fino a “Una notte da leoni 2” uscito nel 2011.

Dopo 27 anni è stato svelato il mistero. Kevin perde l’aereo perché suo padre Peter butta (per sbaglio) il biglietto del piccolo. A rivelare il dettaglio del film è l’utente Reddit Bobcobble che ha postato il video della scena in cui Peter getta via il pass aereo.

Il nome di Kevin è scritto proprio vicino al brand di American Airlines. A velocità normale, questo particolare è rimasto ignorato per anni anche se, nel 2014, c”era chi aveva già scovato il particolare. Repubblica Tv pubblica il momento in cui il biglietto viene gettato nel cestino e scrive: