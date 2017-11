ROMA – Marilyn Manson posta su YouTube il video del nuovo singolo in cui, oltre al cantante, c’è anche Johnny Depp. I due sono amici da tempo, e quindi la collaborazione tra i due non stupisce affatto. Il video si intitola “Kill 4 Me” (“Uccidi per me”) e sfocia in una scena hot.

La canzone di Manson è contenuta nel suo ultimo album Heaven Upside Down. Manson il prossimo 22 novembre sarà in Italia per un concerto che si terrà a Torino. Di recente è stato criticato per aver imbracciato un‘arma giocattolo durante un concerto a San Bernardino, in California, puntandolo contro il pubblico. Il cantante ha poi spiegato di voler criticare, con quel gesto, la mancanza di controlli sulle armi negli Stati Uniti.