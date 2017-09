TORINO – L’aereo che dovrebbe portare Salvini a Strasburgo è in ritardo di diverse ore e il leader della Lega ne approfitta per realizzare, su Facebook, un video in cui parla di diversi argomenti tra cui quello in cui accusa la sindaco di Torino Appendino, di essere una “Boldrini grillina…”.

Con tutti i “problemi che ha Torino, questi pensano al vocabolario!”, scrive Matteo Salvini, che critica la delibera approvata dalla giunta Appendino per la riforma del linguaggio dell’amministrazione in cui vengono eliminate le diverse forme di discriminazione di genere.

Salvini attacca:

“Il sindaco di Torino, Appendino, 5 stelle, ha emanato una direttiva che cambia alcuni nomi. Quindi bisogna parlare di ‘sindaca’, ‘assessora’, ‘avvocata’… Ma io mi domando con tutti i problemi che ha una metropoli come Torino, il sindaco di che cosa si preoccupa? Di emanare il nuovo vocabolario che viene utilizzato negli uffici pubblici torinesi. Signora Appendino o Appendina, ma veramente lei pensa che l’abbiano eletta per questo?… Sarà contenta la Boldrini che è una sua battaglia storica”.

(Video Repubblica Tv)