SPA – Mick Schumacher come papà Michael: un rappresentante della famiglia torna a correre sulla mitica pista della Formula 1 di Spa-Francorchamp. È Mick, il figlio 18enne del sette volte campione del mondo ancora alle prese con i postumi del terribile incidente sugli sci capitatogli più di tre anni fa. Prima del via del Gran Premio, Mick Schumacher ha fatto un giro d’onore per ricordare la prima delle 91 vittorie in Formula Uno del padre avvenuta venticinque anni fa proprio sul circuito belga.

Il figlio di Schumi ha guidato la Benetton B194, quella con cui suo padre ha vinto il primo titolo mondiale della sua carriera nel 1994. Al termine del giro applaudito da tutto il pubblico di Spa l’abbraccio tra Mick e Ross Brawn, uno degli artefici dei successi di Schumi con la Ferrari. ”E’ stato grandioso, una esperienza fantastica, c’era un po’ di sovrasterzo dovrei lavorarci un po’. Poter guidare questa F1 qui è stato incredibile. Spero di arrivare – ha rivelato Mick Schumacher – in Formula 1 un giorno”. Il figlio del pilota più vincente di sempre in F1 corre nel campionato europeo di Formula 3.