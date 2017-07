Migranti, sparatoria in mare tra scafisti e Guardia Costiera VIDEO

TRIPOLI – Sparatoria in mare tra gli scafisti e la guardia costiera della Libia. E’ avvenuto alcuni giorni fa a largo di Tripoli, durante un pattugliamento. Nel filmato diffuso dal quotidiano la Repubblica, si vedono i trafficanti su un barcone carico di migranti, aprire il fuoco a colpi di fucile contro la motovedetta nordafricana.

Le immagini sono girate in Libia, a bordo delle imbarcazioni delle autorità libiche. Negli ultimi giorni i mezzi della Libia hanno soccorso 10 mila migranti. La Commissione europea si è impegnata a sostenere “l’organizzazione di un Centro di coordinamento per i salvataggi in mare pienamente operativo in Libia”, per alleviare la pressione migratoria sull’Italia.

Negli ultimi tre anni gli scafisti sono stati i padroni incontrastati della fascia di mare a ridosso delle coste libiche. Ora la neonata Guardia Costiera locale è sempre più presente e i trafficanti spesso rispondo con raffiche di mitragliatrice.