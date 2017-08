MILANO – Si è tolta i vestiti e si è tuffata nei Navigli per farsi un bagno. E’ accaduto a Milano nel pomeriggio di mercoledì 23 agosto. Siamo in via Giosuè Borsi, piena zona movida di Milano, ma ancora vuota visto che molti milanesi sono ancora in vacanza.

Come mostra il video di Repubblica Tv, una ragazza ha fatto il bagno nel Naviglio Pavese sotto gli occhi curiosi di tre o quattro passanti. La giovane, in topless, si è tuffata in acqua ed è stata poi aiutata da un uomo a risalire sulla sponda.

Chi ha ripreso il video ha voluto specificare che la donna