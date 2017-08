PAVIA – Il treno regionale partito poco dopo le 21 di lunedì 14 agosto da Pavia e che sarebbe dovuto arrivare a Cremona alle 22,55, ha centrato un’automobile rimasta incastrata sui binari tra le sbarre del passaggio a livello all’altezza della frazione Camporinaldo di Miradolo Terme in provincia di Pavia.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura, poco prima, per cause ancora da accertare, aveva sbattuto contro il passaggio a livello, invadendo i binari. Il conducente dell’auto, non riuscendo più a spostarla, è subito sceso per mettersi in salvo.

Il macchinista è stato avvistato dell’ostacolo ma, nonostante avesse azionato le manovre di rallentamento, non è riuscito ad evitare l’impatto con la vettura, che è stata trascinata per alcune decine di metri lungo la massicciata. La linea ferroviaria è rimasta a lungo interrotta per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere la macchina. I passeggeri del treno regionale hanno potuto raggiungere Cremona nella tarda serata grazie ad un pullman messo a disposizione da Trenord (video La Provincia Pavese):