ROMA – “Ho lottato fino all’ultimo salto, ci ho messo l’anima, oggi e negli ultimi 365 giorni, non mi sono arreso neanche un secondo. A 2,29 mi sono stupito, speravo con tutto il cuore che bastasse per la finale, e invece serviva fare di più… non parlo mai di fortuna, ma oggi, dopo tutto quello che ho passato, credevo di meritarne un pizzico. E’ difficile da accettare.”

Gianmarco Tamberi pronuncia fra le lacrime queste parole, e tutto ciò è l’immagine di ciò che prova per essere rimasto fuori dalla finale mondiale dell’alto. Tamberi piange in diretta, durante l’intervista di Rai Sport (video di Repubblica Tv in fondo all’articolo).

“Mi sono stupito di me stesso – continua Tamberi piangendo – perché oggi è una di quelle giornata in cui non mi stacco da terra. Speravo con tutto il cuore che bastasse. E’ dura accettarlo perché nell’ultimo anno non ho fatto mai un passo indietro, non mi sono mai arreso, non mi son risparmiato nulla. Ora ho bisogno di rifiatare un attimo, improvvisamente sento addosso tutto il peso degli allenamenti fatti, della riabilitazione, della dieta. Sono stanco, non mi reggo in piedi”.