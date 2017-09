LECCE – Il fidanzato di Noemi Durini, la ragazza scomparsa il 3 settembre scorso da Specchia (Lecce), sa di essere sospettato. Per questa ragione comincia a distruggere un’auto dei parenti della ragazza. Il video è stato trasmesso da Quarto Grado e ripreso da Corriere Tv.

Il cadavere della giovane di 16 anni è stato scoperto a Castrignano del Capo, in località San Giuseppe, in una campagna adiacente alla strada provinciale per Santa Maria di Leuca. Il corpo era parzialmente sepolto, coperto da alcuni massi.

A ritrovare i resti sono stati i carabinieri della stazione di Specchia. Sul posto, per le attività di rito, si sono diretti il procuratore della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone De Castris, con i sostituti incaricati delle indagini, il comandante provinciale dei carabinieri e gli ufficiali degli organi investigativi dell’Arma. Il fidanzato diciassettenne di Noemi ha confessato l’omicidio.