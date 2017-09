ROMA – Un cittadino di Ostia, quartiere di Roma che si affaccia sul mare, ha realizzato un video girato su via dei Pescatori, strada che dal quartiere di Casalpalocco porta all’ospedale Grassi di Ostia, in cui si vede un’ambulanza andare 30 all’ora per via delle buche e delle radici degli alberi che hanno creato avvallamenti sull’asfalto.

Come si vede nel filmato pubblicato da Il Messaggero, il mezzo viaggia molto lentamente. La decisione arriva dalle pessime condizioni del manto stradale dissestato: se chi è alla guida decidesse di aumentare la velocità, il risultato sarebbe quello di poter creare ulteriori problemi alla persona a bordo.