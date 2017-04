YOUTUBE Patrizia De Blanck rissa con Cecchi Paone: “Io sono la contessa del popolo e ti mando…”

ROMA – Telerissa tra Patrizia De Blanck e Alessandro Cecchi Paone. A sferrare il primo attacco, durante la trasmissione Dalla Vostra Parte, in onda su Rete 4, è stata la contessa, che nei giorni scorsi aveva affermato di possedere una pistola per difendersi dai ladri.

Tema del dibattito è proprio la sicurezza e la nobildonna stava raccontando di una rapina avvenuta nei pressi di casa sua. Cecchi Paone la interrompe sarcastico: “Succedono tutte a te”. E Patrizia De Blanck abbaia spazientita: “Senti, ti devo dire una cosa perché mi hai veramente rotto. Io sono la contessa del popolo perciò ti mando ufficialmente affan…” Il divulgatore scientifico incassa il colpo e più avanti si vendica: “Maleducata come sei – le dice – non ti puoi permettere di esprimere opinioni. Sei violenta dentro, tu“.

Come riporta il ben informato Davide Maggio:

Nella puntata di Dalla Vostra Parte dell’8 aprile scorso, la De Blanck aveva affermato che, di fronte ad un’ipotetica aggressione, avrebbe sparato alle gambe del malvivente così da renderlo inoffensivo. Le sue dichiarazioni non erano passate sotto silenzio.

Nel più recente appuntamento, invece, a destare l’attenzione non è stata solo la lite tra la contessa e Cecchi Paone, ma anche la reazione di un cittadino intervenuto da una delle piazze in collegamento. In diretta su Rete4, l’uomo ha proposto di estirpare un organo a chi avesse commesso un delitto.