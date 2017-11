SAN ISIDRO – Uno scuolabus con diversi alunni e insegnanti a bordo decide di prendere una scorciatoia passando in mezzo ad un fiume in piena, il San Isidro che si trova nella provincia filippina di Zamboanga del Norte.

A causa delle forti piogge, il corso d’acqua si è pericolosamente riempito in questi giorni. Il pullman sta per essere trascinato via dalla corrente e per fortuna riesce ad arrivare dall’altra parte, non senza difficoltà.

Sul posto non c’è un ponte, ha spiegato Christopher Ebal del Dipartimento dei lavori pubblici delle Filippine, aggiungendo che si stanno raccogliendo fondi per la costruzione, dato che “il fiume è davvero poco sicuro, soprattutto durante la stagione delle piogge”. Ebal ha aggiunto che è stata utilizzata una struttura in acciaio, andata poi distrutta. “C’è davvero grande necessità di un ponte” ha concluso il tecnico.