ROMA – “C’è una deputata del M5s che crede alle sirene, bambini mi dispiace ma non esistono, la Sirenetta è una favola“. Matteo Renzi, alla presentazione del suo libro a Ragusa, parla così davanti alla platea. Ascoltando le parole del segretario democratico, una bambina ci è rimasta male, ma Renzi non si è scomposto e ha rincarato la dose: “Se continui così diventerai una deputata del M5s”.

La risposta del Movimento 5 Stelle non si è fatta attendere. “Se chi crede alla favola della Sirenetta diventa del Movimento 5 Stelle, allora chi crede in Pinocchio continua a votare il Pd di Matteo Renzi? L’ex premier non perde occasione di alimentare bufale mediatiche pur di attaccare il M5S. E alla presentazione del suo libro, non avendo altri argomenti, strumentalizza persino i sogni di una bambina in sala. Si deve solo vergognare”, affermano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle.