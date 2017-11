ROMA – Roberto D’Agostino ospite di Non è l’Arena di Massimo Giletti. Nella puntata di domenica 19 novembre si parla dell’assegno di Berlusconi alla Lario. D’Agostino interviene in diretta per commentare: “Il problema è quello che Berlusconi ha fatto all’Italia”.

Immediata la replica di Gabriella Giammanco di Forza Italia presente in studio. La parlamentare si è sentita colpita dal direttore di Dagospia: “Berlusconi ha fatto cose molto importanti, pensiamo alle pensioni, le ha estese a due milioni di italiani”.

E Dago la gela ancora: “Il miracolo è che tu sieda in Parlamento”. Tra i due comincia una discussione con voci che si accavallano. Per far tornare l’ordine in studio è dovuto intervenite il conduttore Massimo Giletti. Il video pubblicato sul sito de La7: