ROMA – Dopo la chiusura di un tratto della metro A di Roma per consentire i lavori finali che precedono l’apertura della stazione San Giovanni della metro C, la fermata dei bus di fronte al Colosseo, in direzione centro, si è trasformata in uno snodo critico per pendolari e turisti.

In questo punto i passeggeri sono aumentati a dismisura e le vetture diminuite. Ciò costringe a tempi d’attesa molto più lunghi. Una volta che il bus arriva, la gente deve letteralmente assaltare il mezzo già strapieno e sul quale spesso è impossibile salire.

Anche quando ci si riesce, il viaggio è accompagnato da spintoni. Si sta schiacciati contro le porte, si ricevono gomitate e calci. Come se non bastasse, bisogna fare i conti con il fatto che nella maggior parte dei casi l’aria condizionata non funziona.

E la tensione si trasforma in proteste contro gli autisti, litigi e nervosismo. Repubblica ha fatto un viaggio in questo punto critico ed ha realizzato un video: