Roma, baby rom in azione in metropolitana: il VIDEO reportage del Messaggero

ROMA – Scippi delle baby rom nella metropolitana di Roma. Vittime ovviamente sono i turisti che assaltano la linea A per muoversi in centro. A mostrarle all’opera è un pazzesco video pubblicato da ilmessaggero.it: tra le stazioni di Termini, Repubblica, Barberini e Spagna, il video le mostra impegnate a rubare portafogli e oggetti preziosi ai passeggeri. Basta trascorrere qualche ora nella metropolitana di Roma per filmare diversi scippi.

Si tratta di ragazzine che non arrivano a 14 anni, veloci, spavalde, furbe. Che sfilano portafogli e cellulari a ripetizione e scappano in un batter d’occhio. E anche quando vengono fermate dalle forze dell’ordine sanno di godere di una sorta di impunità: vengono portate in strutture di accoglienza e case famiglia dalle quali scappano poche ore dopo (solitamente dopo la cena).

Basta guardare il video del Messaggero (realizzato dall’agenzia Toiati) per rendersene conto.