Roma, brucia deposito di camper: enorme colonna di fumo a Colli Aniene VIDEO

ROMA – Incendio a Roma, nella zona di Colli Aniene: deposito di camper in fiamme, alta colonna di fumo su Roma est. Una colonna di fumo nera alta in cielo visibile da tutto il quadrante est della città. Poi le esplosioni, come segnalato da alcuni abitanti della zona di Colli Aniene al Numero Unico per le Emergenze 112. Un vasto incendio è infatti divampato nella zona di via del Flauto, angolo via Grotta di Gregna, strada senza uscita che collega Colli Aniene al Collatino.

A bruciare un deposito rimessaggio di camper e roulotte. Sei i caravan avvolti in una palla di fuoco, con gli altri mezzi a rischio. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, ed i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro. Chiuso un tratto della rampa dell’A24.

Ecco il video riportato da YouReporter.