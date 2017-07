Roma, incendio nella notte a Monte Mario, fumo tossico. Arriva Gianni Alemanno VIDEO

ROMA – Un grosso incendio è divampato nella notte a Roma, nel quartiere Monte Mario. Il bagliore delle fiamme, nei pressi del campo rom di via Cesare Lombroso, era visibile anche a distanza da molte zone di Roma Nord. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata verso il cielo, costringendo i residenti a chiudere le finestre. Su Twitter molti cittadini hanno dato l’allarme denunciando i disagi per l’aria irrespirabile e l’odore acre, oltre che per il caldo. Molti ipotizzano che l’incendio si sia sviluppato a partire dai roghi tossici di rifiuti e sterpaglie nel campo.

L’ex sindaco Gianni alemanno, accorso sul posto per verificare cosa stesse accadendo, ha trasmetto una diretta via Facebook: “Ancora non sono chiare le cause – ha detto l’ex primo cittadino – ma non è escluso che siano legate ai maledetti roghi tossici che infestano tutta Roma”. Si ipotizza che gli incedi siano collegati anche alla pratica di recupero dei cavi di rame che avviene bruciando le guaine di plastica. Un espediente altamente inquinante oltre che pericoloso.

Sempre nelle notte tra mercoledì e giovedì, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire, sempre a Roma Nord per un incendio di sterpaglie in via Pieve di Cadore, nei pressi dell’imbocco della galleria Giovanni XXIII.

La diretta Fb di Gianni Alemanno: