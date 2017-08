ROMA – Il vagone della metro B di Roma viaggia da Quintiliani al capolinea di Rebibbia con una porta costantemente aperta. A denunciare l’accaduto con un video ripreso con lo smartphone è il passeggero Stefano Bartoloni. La linea è la stessa finita al centro delle cronache a metà luglio per il terribile incidente della donna moldava di 43 anni rimasta incastrata con la borsa tra le ante di un treno in partenza dalla stazione Termini e trascinata per centinaia di metri in direzione Laurentina sulla banchina.

Il passeggero ha registrato il 20 agosto alle 6 del mattino. Bartoloni era in viaggio col padre e per un intero minuto si vede uno dei convogli della linea blu correre con una porta semi-spalancata. Bartoloni scrive: “Non c’è stato nulla da fare. Non abbiamo trovato neanche un operatore a cui chiedere aiuto. Il treno è arrivato così fino a fine corsa” (video Repubblica Tv).