Sanremo, Caterina Balivo su Diletta Leotta: “Tweet infelice, chiedo scusa. Caso chiuso” VIDEO

ROMA – Caterina Balivo chiede scusa a Diletta Leotta. La giornalista di Sky è stata invitata da Carlo Conti alla prima serata del Festival di Sanremo per parlare di cyberbullismo dopo che alcuni hacker le hanno rubato foto e video privati poi diffusi e pubblicati in rete.

Su Twitter, la conduttrice della Rai si era scatenata contro di lei scrivendo queste parole al veleno: “Non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna”.

In diretta dalla trasmissione “Detto Fatto” in onda su Rai 2, la Balivo ha voluto chiedere scusa: “Non sono nessuno per giudicare l’atteggiamento di un’altra donna. Mi dispiace tantissimo. Errore mio. Caso chiuso”(video Corriere tv).