Senza vestiti fa il bagno nel Fontanone del Gianicolo a Roma VIDEO

ROMA – Senza vestiti fa il bagno nel Fontanone al Gianicolo a Roma: a postare l’immagine è il consigliere regionale del Lazio, Fabrizio Santori, che ha fatto il giro dei social suscitando polemiche. L’uomo è stato ripreso in un video durante un servizio fotografico per le nozze di una coppia che in quel momento si trovava sul posto.

Scrive Santori nel suo post:

“Ennesimo bagno in una fontana storica di Roma ed ennesimo scempio al patrimonio artistico e architettonico della nostra Capitale. Questa volta a fare i conti con il degrado è la Fontana dell’Acqua Paola, meglio conosciuta come il Fontanone del Gianicolo, dove un immigrato ha pensato bene di immergersi totalmente n**o per rinfrescarsi dalla calura estiva, con una tanica al seguito da riempire, scambiando questo luogo consacrato al mondo anche dal film premio oscar La Grande Bellezza, di Sorrentino, e ridotto a piscina di quartiere. Un’offesa intollerabile verso Roma e i romani”.

Non è la prima volta che in questa fontana, uno dei siti storici più famosi di Roma che si affaccia su Trastevere, venga immortalato qualcuno che fa il bagno. A maggio, per il loro book fotografico, a finire in acqua era stata una coppia di sposi. E sempre a Trastevere, nella giornata di ieri, era stato fotografato un gruppo di turisti chefaceva doccia e shampoo all’interno della fontana di piazza Mastai, luogo divenuto ormai meta fissa del bivacco e del degrado.

Repubblica Tv pubblica il video dell’uomo che fa il bagno nel Fontanone.