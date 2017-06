Slime, la gelatina multicolor fatta in casa: anti stress dei giovani VIDEO

ROMA – Dopo i fidget spinner è il tempo dello Slime. La sostanza gommosa e multicolor è la nuova moda che impazza tra i banchi di scuola di mezzo mondo e, ovviamente, anche sui social. Si tratta di una gelatina che ricorda per consistenza la scia verde lasciata da Slimer, il fantasma protagonista di Ghostbuster. Non a caso il termine Slime significa bava in inglese e la sostanza sembra piacere proprio per il fatto che se schiacciata produce un rumore simile ad uno scoppiettio.

La novità rispetto al vecchio Didò o al Das è che lo Slime si può produrre direttamente in casa. Basta mescolare in una ciotola la polvere di borace, la colla, l’acqua e qualche goccia di colorante. E così in rete si contano oltre sette milioni di post dedicati, mentre su YouTube si moltiplicano i tutorial per spiegare come ottenere la versione perlata, arcobaleno, fluorescente o glitterata del composto.

Le visualizzazioni dei video superano anche i 15 milioni con tanto di commenti in cui si chiedono istruzioni più dettagliate. In alcuni casi sono nate delle vere web star: Karina Garcia, cameriera di 23 anni, è diventata “Slime Queen” grazie a 5 milioni di fan che la seguono sul suo canale. Anche su Instagram si contano decine di account specializzati e seguiti in media da 500 mila persone. Non è da meno Facebook dove sono nate pagine che pubblicano video di slime preparati con tecniche differenti: da quelli pitturati con le tempere a quelli profumati con il caffè.