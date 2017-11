MANCHESTER – Restano all’interno della pista da sci e snowboard coperta oltre l’orario di chiusura e si fanno scoprire lasciando all’interno della struttura una macchina fotografica da 5mila sterline. E’accaduto sabato scorso a Manchester in Inghilterra: tre ragazzi originari di Birmingham sono riusciti a nascondersi all’interno della Chill Factore Snow Park, la più grande pista da sci artificiale della Gran Bretagna che si trova nell’area metropolitana di Manchester, ed hanno trascorso diverse ore a divertirsi utilizzando lo snowboard e gli sci.

I giovani hanno ripreso il tutto con diverse camere e postato il video sul web. I ragazzi, come racconta il Daily Mail, sono rimasti nella struttura fino alle 6 di mattina. Per uscire, a quanto pare, secondo il tabloid britannico hanno corrotto una guardia. Poi, sulla strada del ritorno verso casa si sono accorti di aver lasciato all’interno della Chill Factore Snow Park una camera da 5mila euro. “Abbiamo combinato un disastro” ammette uno dei giovani. “Ora tutti sapranno quello che abbiamo fatto e sarà facile rintracciarci” ha concluso uno dei tre giovani. La struttura ha intanto aperto un’inchiesta interna e non è noto se abbia denunciato o meno i tre ragazzi.