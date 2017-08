ISCHIA – Le immagini del Tg5 rilanciato da Corriere Tv mostrano il potente fragore e le urla di paura durante la scossa di terremoto che, sull’Isola di Ischia ha ucciso 2 persone.

Intanto la Procura di Napoli fa sapere di aver aperto una indagine per disastro colposo e omicidio colposo plurimo legata alle vittime e ai danni provocati dal terremoto. Per la Procura quanto deciso resta “nel quadro ordinario delle valutazioni possibili in questo momento”. A dirlo, intervistato dalla Rai nella trasmissione “6 su Radio 1”, Giovanni Melillo, a capo della Procura di Napoli: “Quello di Ischia è un quadro complesso e bisognoso di approfondimenti”, spiega il procuratore che si è anche soffermato su eventuali collegamenti tra il fenomeno dell’abusivismo edilizio, ben testimoniato nell’isola, e il crollo di alcuni edifici.

“Certo che non sfuggono i costi sociali, che anche in queste occasioni si rivelano, di fenomeni gravi come quello dell’edilizia illegale e dell’abusivismo edilizio. All’abusivismo edilizio corrisponde una delle priorità del lavoro della procura. Si tratta di un fenomeno che in Campania ha dimensioni straordinariamente gravi e come tale va affrontato. La dimensione di necessità è nettamente inferiore a quella speculativa e strettamente criminale del fenomeno dell’abusivismo edilizio”, sottolinea.