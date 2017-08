ROMA – Francesco Totti tra i protagonisti dei sorteggi della fase a gironi, pesca il Barcellona come squadra di seconda fascia nel gruppo della Juve e, dopo aver mostrato il nome del club, scoppia in una risata indicando qualche bianconero in platea, forse l’ex compagno di nazionale Buffon. Ma su Twitter più di qualche tifoso della Juve non l’ha presa bene.

Tweet riguardo #totti