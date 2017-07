Tour de France, gruppo in testa scivola sulla strada bagnata: tra loro c’è Chris Froome VIDEO-FOTO

LIEGI – Durante la seconda tappa del Tour de France, a 30 km da Liegi, sull’asfalto bagnato per la pioggia c’è stata una caduta in testa al gruppo dei big che ha coinvolto fra gli altri anche Porte, Bardet e Froome. Dopo qualche momento di panico, i tre si sono rimessi in sella e sono stati scortati dai compagni di squadra all’inseguimento del plotone.

Il contrattempo nel gruppo ha finito per favorire Phinney e Offredo che hanno allungato e tentato un’azione in tandem per sorprendere gli altri due fuggitivi e tenere lontano il gruppo. Froome, Bardet e Porte, alla fine sono riusciti a rientrare nel gruppo. Su Twitter le immagini della caduta, di cui parla anche il Daily Mail.