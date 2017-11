ROMA – Nello studio di Tu sì que vales appare un uomo mascherato che si esibisce in una bellissima performance al pianoforte. L’uomo poi parla con il cappuccio in testa. Lo fa per non voler influenzare i giudici prima del voto.

Il pianista viene giudicato molto positivamente. A questo punto decide di togliersi il cappuccio e svelare la sua identità. Si tratta del Mago Casanova che racconta come la sua prima passione sia stata la musica e come aveva promesso al padre ora scomparso di esibirsi un giorno su un palcoscenico.

Su Corriere Tv il video della strepitosa performance del Mago Casanova.