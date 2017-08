GENOVA – “Non è esagerato affermare che la riviera ligure è invasa dagli Ufo“: questa la tesi del G.U.L., Gruppo Ufologico Ligure. Sarebbero 5 i casi di presunti avvistamenti di velivoli alieni individuati tra Rapallo, Varazze, Lavagna, Savona, cui si aggiunge un caso più recente, una quinta segnalazione, lungo la strada che collega Albisola a Celle Ligure, in provincia di Savona.

A segnalare “la misteriosa presenza” è stato Luigi Besio, appassionato di ufologia. L’uomo è stato attratto da una fonte luminosa davanti a sé. Incuriosito dall’evento e dalla stranezza del caso ha deciso di accostare e fare un breve video per dimostrare quanto visto. (GUARDA IL VIDEO IN FONDO ALLA PAGINA).

Il G.U.L. ha eseguito delle indagini e degli esami sul caso. Tramite comunicato il team di ricercatori, offre il proprio punto di vista sull’avvistamento, dando quasi per certo che si sia trattato di un Ufo, sebbene non vi siano alcune prove scientifiche:

“Come si evince dal filmato l’oggetto sembra essere di dimensioni consistenti (…) emette una forte luce che si alterna sia di colore che di intensità. L’oggetto sembra stazionare in cielo il che esclude la presenza di un aereo (…). Anche altri oggetti come palloni sonde, lanterne, droni sembrano non essere compatibili per il fatto che staziona, sembra ruotare su se stesso a forte velocità. Il caso è interessante e mette anche in un certo senso ansia tra le persone della riviera che rimangono sbalordite per questo continuo e aumento di avvistamenti riconducibili a UFO”.